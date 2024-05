Propuesta de “Alito” demuestra madurez política, pero Máynez no lo hará porque AMLO no lo deja: Fermín Ordóñez

Ante la propuesta del presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Revolucionario Institucional, Alejandro “Alito” Moreno, al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, de que decline a favor de Xóchitl Gálvez y él a cambio dejaría la dirigencia priista y su candidatura al Senado, el secretario Adjunto a la Presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, Fermín Ordóñez, calificó de “madurez política” lo dicho por Moreno Cárdenas.

“Eso habla del interés, de la disposición, pero sobre todo de la madurez política para poder construir a futuro, construir un proyecto de nación en el que el interés general esté por encima del personal”, declaró el líder priista en el estado de Chihuahua.

Sin embargo, Ordóñez Arana reconoció que sería complicado que Álvarez Máynez atienda el llamado de “Alito” Moreno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo permitiría, ya que eso significa una derrota en las urnas para la candidata presidencial de Morena, Verde y PT, Claudia Sheinbaum.

“Máynez no va a hacerlo, no porque no quiera, si no porque no lo dejan, y quien no lo deja es quien maneja las riendas del país, no creo que AMLO le permita hacer esto porque eso significaría el triunfo de Xóchitl Gálvez”, afirmó Fermín Ordóñez.

Y es que la mañana de este martes, el presidente del CEN del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, anunció que si el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano declina y cede el 100% de sus espacios en radio y televisión, él renunciará a la dirigencia del PRI y a su candidatura al Senado.

“Hago un llamado firme y claro a Movimiento Ciudadano y a Jorge Álvarez Máynez. Si antes del tercer debate, el candidato de MC, Jorge Álvarez Máynez, declina en favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, y destina todos sus espacios y spots, yo renunciaré al PRI y a mi candidatura al Senado”, declaró.

Asimismo, Moreno Cárdenas dijo que si el costo de defender a México es renunciar a su candidatura y a la dirigencia nacional del PRI, “lo asumo con la frente en alto y con mucho orgullo”.