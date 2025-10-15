Propone Villalobos creación de plataforma digital para acercar oportunidades a la juventud

La juventud representa el 31% de la población total en Chihuahua, y es considerada un pilar estratégico para el desarrollo social, económico, cultural y tecnológico del estado. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrenta este sector es la falta de información accesible y centralizada sobre los programas y apoyos gubernamentales disponibles para su beneficio.

Con el objetivo de cerrar esta brecha, el diputado del PRI, José Luis Villalobos, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Juventud del Estado, mediante la cual se propone la creación de la Plataforma de Difusión para la Juventud, una herramienta digital moderna, integral y de fácil acceso, que concentrará en un solo sitio toda la información sobre programas estatales dirigidos a este sector.

El legislador, explicó que actualmente, distintas dependencias estatales ofrecen apoyos en materia de educación, empleo, salud, cultura y deporte, pero la información se encuentra dispersa o desactualizada.

“En el Estado ya tenemos programas que abordan la salud psicológica, la orientación para el empleo y la continuidad educativa de la población joven; solo hay que garantizar su difusión de manera clara, accesible y útil” destacó.

Además de facilitar el acceso a oportunidades educativas y laborales, la iniciativa busca fomentar la cultura y el deporte como estrategias para fortalecer la salud física y mental, promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la identidad comunitaria, así como prevenir que las juventudes sean cooptadas por la violencia o el crimen organizado.

Este proyecto, contempla que el Instituto Chihuahuense de la Juventud, se encargue de la Plataforma con fines exclusivamente informativos y de orientación, así como de coordinarse con otras dependencias estatales para mantener actualizada la información publicada que incluye:

• Programas estatales en beneficio de la juventud.

• Oferta educativa pública y privada.

• Bolsa de trabajo.

• Espacios deportivos y culturales con actividades gratuitas o de bajo costo.

• Apoyos para autoempleo y emprendimiento.

• Prevención de delitos y atención a la salud mental.

Con esta medida, Chihuahua busca garantizar que las y los jóvenes cuenten con información clara y útil que les permita acceder a mejores oportunidades para su desarrollo integral.