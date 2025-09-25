Propone Nancy Frías programas deportivos para prevenir adicciones en jóvenes de zonas vulnerables

Con la finalidad de establecer programas permanentes de deporte y recreación dirigidos a niñas, niños y adolescentes en zonas con alto riesgo de violencia, delincuencia o consumo de sustancias, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Nancy “La China” Frías, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado. La propuesta busca prevenir, combatir y erradicar las adicciones a través de actividades deportivas en comunidades vulnerables.

La legisladora expuso que en los últimos tres años se atendieron en Chihuahua 2,687 casos de consumo de drogas en jóvenes, de los cuales 188 fueron de metanfetaminas, 77 de cocaína y 36 de heroína, entre otras sustancias. A ello se suma que el 67.4% de niñas y niños de 5 a 11 años no realizan suficiente ejercicio físico, y que aproximadamente 150 mil jóvenes chihuahuenses de entre 15 y 29 años han probado drogas al menos una vez, lo que representa cerca del 21% de este sector de la población.

“Cada adolescente que encuentra en el deporte una alternativa es un joven que se aleja de las adicciones y la violencia. El deporte no es solo recreación, es una estrategia comprobada de prevención que necesitamos acercar a las colonias y comunidades más afectadas por la inseguridad”, señaló “La China” Frías.

La propuesta contempla que la Secretaría de Educación y Deporte, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y los municipios, diseñen e implementen programas permanentes de activación física en estas zonas. Con ello se busca que los espacios deportivos funcionen como una herramienta efectiva de prevención psicosocial y de reconstrucción del tejido social.