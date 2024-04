Propone Miguel La Torre que quienes no gocen de servicios básicos no pagarán predial

El candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” Miguel La Torre comprometido con hacer justicia al pueblo, anunció que en el gobierno que encabezará la gente no deberá pagar impuestos por beneficios con los que no cuenta, como es el caso del Predial, esto en zonas que carecen de servicios básicos que les impiden disfrutar de una buena calidad de vida.

“Vamos a terminar con esa injusticia de que la gente que no tiene servicios públicos básicos tenga que pagar impuestos, cualquier calle que no goce de servicios básicos, no le vamos a cobrar el predial”.

Aseguró que durante su administración se pavimentarán las calles y será con los ahorros de un correcto y honesto manejo del presupuesto como se conseguirá, asimismo adelantó que será con el apoyo de la futura presidenta Claudia Sheinbaum como por fin se verán beneficios en infraestructura en la ciudad.

El candidato de Morena y el PT compartió con los asistentes a su primer evento masivo en la colonia UP sus propuestas de campaña entre las que destacó atender el tema de la inseguridad, pero además habló de su sentir de agradecimiento por la oportunidad que le brindaron y con la que le permitieron estar más cerca de la gente.

“Por el bien de México, primero la gente más humilde, por el bien de Chihuahua primero la gente de las colonias populares”.

Finalmente, el candidato por la Presidencia Municipal, Miguel La Torre insistió en que se gobernará para quien más lo necesita, con honestidad y con austeridad.

Al evento al que asistieron un aproximado de 1000 personas lo acompañaron la presidenta estatal de Morena, Brighite Granados, la candidata a una diputación local por el distrito 16 Herminia Gómez, el candidato a una diputación federal por el Distrito 8 Marco Quezada, entre otros representantes de Morena.