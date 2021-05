Propone Maru a camarguenses tarifa preferencial en la caseta y tasa cero a personal de salud

Noticias de Chihuahua.-

Maru Campos, candidata a la gubernatura por la coalición “Nos Une Chihuahua” PAN-PRD, asistió este viernes a Camargo para refrendar su compromiso con los chihuahuenses y presentar sus propuestas en la región centro sur del estado, acompañada por Luis Aguilar Lozoya, candidato a diputado local; Jorge Aldana Aguilar, candidato a alcalde, Lucio Vázquez, candidato a síndico, así como la Senadora de República, Josefina Vázquez Mota.

En su mensaje, Maru Campos anunció a los carmarguenses que en su gobierno existirá una tarifa preferencial para ellos para el momento de pasar por la caseta así como tasa cero para los médicos y personal del sector salud.

Asimismo, dio a conocer que se está realizando el análisis presupuestal de una ampliación para el hospital de Camargo, así como el abastecimiento de medicinas y clínicas móviles para cuidar a las mujeres para detección temprana de cáncer y diabetes.

Además sabedora de la importancia de la actividad agrícola en la región, Maru se comprometió a apoyar a los productores.

“Vamos a darle valor agregado a nuestros productos, los productos que cultivamos y de los cuales Camargo se ha hecho a través de tantas décadas, vamos Camargo a hacer que las cosas sucedan, ustedes me dicen qué y yo me encargo del como sí “, puntualizó.

Por su parte, Josefina Vázquez Mota, describió a Maru como una mujer valiente que ha resistido embates y venganzas.

“Sé Maru que vas a dar unidad, porque no queremos más odio ni en México, ni en Chihuahua, porque ya no queremos políticos que convoquen al odio y a la división, estoy muy orgullosa de ti, porque tú no vienes con promesas, porque tú ya lo hiciste y demostraste que es posible; aquí está la próxima gobernadora del estado de Chihuahua, aquí está una mujer con fuerza, con experiencia y resultados, ahora queridas amigas y amigos nos toca a nosotros hacerla gobernadora”, reiteró Josefina Vázquez Mota.