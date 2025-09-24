Propone Isela Martínez creación del Reglamento de Turismo del Municipio de Chihuahua

– El reglamento busca fortalecer la gestión turística del municipio, consolidando al turismo como motor de desarrollo económico.

En el marco del Día Internacional del Turismo, la regidora Isela Martínez Díaz presentó una iniciativa para crear el Reglamento de Turismo del Municipio de Chihuahua, con el objetivo de consolidar al sector como un eje estratégico para el desarrollo económico, social y cultural de nuestra ciudad.

Martínez Díaz destacó que, más allá de su capacidad para generar empleos y atraer inversión, el turismo es una herramienta que fortalece la identidad local, reconoce la diversidad cultural y posiciona al municipio de Chihuahua como un destino atractivo a nivel regional, nacional e internacional.

Chihuahua ha sido reconocido por su vocación en el turismo de negocios. En los últimos años también ha logrado posicionarse en ámbitos como la gastronomía, la cultura y el turismo médico. Asimismo, se han promovido estrategias para que quienes visitan la ciudad por motivos de trabajo encuentren opciones atractivas para el turismo de recreación.

“Con este reglamento buscamos dotar al Municipio de un instrumento normativo que permita fortalecer la gestión en materia turística, generar mayor coordinación entre instituciones y potenciar al turismo como motor de desarrollo sostenible y prosperidad compartida”, señaló la regidora.

El Reglamento de Turismo establecerá mecanismos claros para la planeación estratégica y la coordinación entre instancias como la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad y el Consejo Consultivo Municipal de Turismo, garantizando la integración del Plan Municipal de Turismo. De igual forma, se asegura su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo, con el fin de consolidar una política pública coherente y ordenada que impulse al sector turístico de manera integral.

Entre los principales objetivos del reglamento destacan:

Impulsar la profesionalización y mejora de los prestadores de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes, agencias, guías y operadores, mediante su registro, capacitación y supervisión. Generar beneficios mutuos con ciudades hermanadas, a través del intercambio cultural, la cooperación turística y el aprendizaje de mejores prácticas. Fomentar la coordinación con los sectores público, social y privado, así como con organismos estatales y federales, para fortalecer la inversión y los programas de promoción.

Martínez Díaz subrayó que, mientras a nivel federal el Paquete Económico 2026 contempla apenas un incremento del 1% al presupuesto destinado a la Secretaría de Turismo, en el municipio de Chihuahua se apuesta de manera decidida por el turismo como un pilar para el desarrollo económico y la prosperidad de la comunidad.

Finalmente, la regidora afirmó que la creación de este reglamento constituye “un paso firme hacia la consolidación de un marco normativo claro, ordenado y eficiente, que fortalecerá la vocación turística de Chihuahua, garantizando un crecimiento sustentable e incluyente en beneficio de nuestra ciudad”.