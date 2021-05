Propone Chela Ortiz frente común anti Morena; irían con PAN en gubernatura

Noticias de Chihuahua.-

Este día comenzó a circular un audio en el que se escucha la voz de la candidata del PRI a la gubernatura, Graciela Ortiz González, pidiendo votar por la representante de la coalición PAN-PRD, Maru Campos Galván, este 6 de junio.

Ortiz González llamó a buscar un frente que evite la victoria del candidato de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa.

“Porque ciertamente aquí estamos los mejores hombres y mujeres para gobernar el estado, pero no somos ahorita los que tenemos la posibilidad de real de llegar”, reconoció la candidata ante la audiencia a la que se dirigía.

En este sentido, “Chela” Ortiz pidió decidir con frialdad, objetividad y el corazón en la mano, el día de los comicios.

“Con toda objetividad, con el corazón en las manos, tengamos claro que tenemos que hacer un esfuerzo, otra vez, de responsabilidad con Chihuahua, con el PRI, con la gente, con nuestras familias. Vayamos unidos en ese frente con el PAN para impedir llegar a la gubernatura un candidato de Morena. Vengo a pedirles que me autoricen ello, a esa causa común un frente para que Chihuahua no caiga en esas manos. Siempre he sostenido con el conocimiento histórico que la revolución se inicia en el norte, se dio en Chihuahua. Si el norte del país cae en manos de Morena, este país ya no tiene remedio. Se lo digo sobre todo a los jóvenes”, señala el audio.