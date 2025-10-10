Pronostican viernes con nublados parciales y vientos ligeros en Chihuahua capital

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que debido a la interacción de un sistema frontal en el sur de Estados Unidos con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de la tormenta tropical Priscilla al país, se prevén vientos en territorio chihuahuense, nublados y chubascos aislados en la región serrana.

Se esperan precipitaciones aisladas en Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Parral, Matamoros y la mayor parte de la Sierra Tarahumara. Estas lluvias también podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Las temperaturas máximas y mínimas previstas para este viernes son: Chihuahua 28/19 °C, Juárez 29/21°C, Janos 29/19°C, Madera 23/12°C, Cuauhtémoc 22/15°C, Ojinaga 31/22°C, Delicias 30/20°C, Parral 25/17°C, Chínipas 36/24°C, Guachochi 22/9°C y El Vergel 21/6°C.

Se recomienda tomar precauciones ante posibles tolvaneras y lluvias con actividad eléctrica.

octubre 10, 2025 5:41 am

