Pronostican temperaturas de hasta 35°C para el fin de semana en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil Chihuahua informa que, para este fin de semana, se prevé un ambiente fresco por las mañanas y noches, así como un ascenso gradual en las temperaturas por la tarde, alcanzando máximas cercanas a los 35°C.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA:



• Sábado, se anticipa una máxima de 33°C y mínima de 21°C, también con cielo nublado. Y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

• Domingo, el termómetro podría alcanzar los 35°C, con una mínima de 21°C y condiciones de cielo nublado. Así como rachas de viento de hasta 55 kilómetros por hora.

En caso de alguna emergencia, exhortan a la ciudadanía a comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1 o por medio de la aplicación “Marca el Cambio”.

Recomendaciones ante altas temperaturas:

• Mantente bien hidratado: bebe agua constantemente, aunque no tengas sed.

• Usa ropa ligera, de colores claros y fresca.

• Evita la exposición prolongada al sol entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m.

• Si estás al aire libre, busca sombra y utiliza sombrero, gorra o sombrilla.

• No dejes a niños, personas mayores o mascotas dentro del vehículo.

• Consume alimentos frescos y evita comidas pesadas o muy calientes.

• Ante síntomas como dolor de cabeza, mareo o náuseas, busca atención médica.