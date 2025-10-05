Pronostican máxima de 31°C para Chihuahua y 32°C para Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 5 de octubre, la entrada del frente frío número 5 en la entidad, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico favorecerán un ambiente de fresco a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas de frías a frescas en la zona serrana.
Asimismo, cielo de despejado a mayormente despejado con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, que pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte y noreste.
Se esperan lluvias de dispersas a moderadas (de 5.1 a 25 mm) en parte de la zona suroeste, incluyendo Guadalupe y Calvo; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de la zona suroeste, incluyendo Morelos y Guachochi.
Además, lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste y centro, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Bachíniva, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guazapares, Urique, Batopilas, Balleza, Cuauhtémoc, Riva Palacio y Majalca. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son (°C): Chihuahua 31/18, Juárez 32/21, Janos 30/15, Madera 23/10, Temósachi 25/9, Cuauhtémoc 26/13, Ojinaga 35/21, Delicias 33/18, Camargo 32/18, Jiménez 31/17, Parral 29/15, Creel 22/6, Chínipas 34/22, Guachochi 23/6, El Vergel 22/3.