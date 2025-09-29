Pronostican más lluvias durante este lunes en Chihuahua capital

Canales de baja presión sobre el noroeste, occidente y sur del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, así como una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se posicionará sobre los estados de la Mesa del Norte, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas.

⛈️⚡️En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del norte, noreste, sur y sureste de #México, además de la #PenínsulaDeYucatán. 🤓Más información en las imágenes⬇️ pic.twitter.com/2BlHX1AaFV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2025

Cielo medio nublado a nublado durante el día con lluvias fuertes; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región, así como cálido a caluroso durante la tarde.

Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.