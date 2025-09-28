Pronostican lluvias fuertes para este domingo

El sistema frontal núm. 4 se extenderá sobre oriente del golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del país y con una nueva onda tropical que se aproximará a la península de Yucatán, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por la corriente en chorro subtropical, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango y Sinaloa; así como lluvias e intervalos de chubascos en la península de Baja California y Sonora.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 30 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

