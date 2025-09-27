Pronostican lluvias este fin de semana en la Capital informa Protección Civil Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó las condiciones meteorológicas previstas para este fin de semana, con base en el Sistema Meteorológico Nacional.

Para hoy sábado la jornada se mantendrá parcialmente nublada, con temperaturas que irán de los 20°C a los 28°C, el viento permanecerá de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y la probabilidad de lluvias es del 23 por ciento por la tarde.

finalmente, el domingo se prevé un ambiente mayormente nublado, con temperatura máxima de 27°C y mínima de 16°C, vientos se mantendrán de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y la probabilidad de precipitaciones se incrementa al 73 por ciento por la tarde, con posibilidad de tormentas más intensas en algunos sectores.

Recomendaciones preventivas:

• Evite cruzar arroyos, vados o calles con acumulación de agua.

• Respete los señalamientos y cierres viales preventivos.

• Extreme precauciones al conducir en condiciones de lluvia.

• Mantenga limpia la banqueta y coladeras cercanas a su domicilio para facilitar el desagüe.

• Ante cualquier emergencia, comuníquese de inmediato al 9-1-1.