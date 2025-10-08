Pronostican lluvias en la zona norte y nubosidad en el resto del estado

Este miércoles, un sistema frontal en el sur de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico y de la amplia circulación de las bandas nubosas de “Priscila”, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, temperaturas de frías a frescas en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste y norte de #México. Ver detalles en⬇️ pic.twitter.com/NcJDsOkUem — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2025

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte y sureste, incluye: Ahumada, Saucillo, Camargo y La Cruz.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, sureste y noreste, incluye: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Temósachi, Matachí, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Julimes, Delicias, Satevó, Parral, Allende, López, Coronado, Jiménez, Coyame y Ojinaga.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Madera, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Bachiniva, Ocampo, Maguarichi, Urique, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Dominguez, Sueco, Chihuahua, Aldama, Rosales, Meoqui, Valle de Zaragoza, Rosario, Huejotitan, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, Nueva Holanda y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los fuertes vientos pueden ocasionar tolvaneras en partes de Ahumada, Saucillo, Camargo y La Cruz.

Lluvias de dispersas a moderadas (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas suroeste y sur, incluye: Morelos, Guadalupe y Calvo, Balleza, Matamoros y Coronado; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y este, incluye: Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Guachochi, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Riva Palacio, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Delicias, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Parral, Allende, López, Coronado y Manuel Benavides; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Ahumada, Janos, Casas Grandes, Madera, Namiquipa, Moris, Uruachi, Bocoyna, Nonoava, Cuauhtémoc, Julimes, Saucillo, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, Coyame y Ojinaga. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 28/19, Juárez 29/22, Janos 28/19, Madera 22/13, Temósachi 24/12, Cuauhtémoc 23/14, Ojinaga 31/22, Delicias 30/19, Camargo 30/19, Jiménez 29/19, Parral 26/17, Creel 21/10, Chínipas 33/24, Guachochi 21/9, El Vergel 20/6.