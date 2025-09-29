Pronostican lluvias dispersas en las zonas centro, oeste y centro de la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que para este inicio de semana, se prevén lluvias dispersas a moderadas en las zonas oeste, suroeste y centro del estado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Para el inicio de la presente semana se espera un ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde, con cielo parcialmente nublado a nublado.

Además se esperan rachas superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h) en Ahumada y Ojinaga, y de hasta 35 km/h en Juárez, Guadalupe, Ascensión, Jiménez y Camargo.

De acuerdo con los informes de las estaciones meteorológicas, durante el pasado fin de semana la ciudad de Chihuahua (planta tratadora sur) registró un acumulado de 43.2 milímetros (mm) de lluvia, Aldama con 32.6 mm, Ahumada 28.3 mm, Delicias 25.8 mm y Camargo 19.8 mm.

También hubo precipitaciones de menor intensidad en Ojinaga, Balleza, Coyame, Parral, Cuauhtémoc, Jiménez y Juárez.