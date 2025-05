Pronostican hasta 36 °C y vientos ligeros para esta semana: Protección Civil Municipal

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que esta semana se mantendrán cielos mayormente soleados y temperaturas máximas de hasta 36 °C, acompañadas de vientos con rachas ligeras de hasta 45 kilómetros por hora entre martes y viernes.

De acuerdo con el reporte con base al Sistema Meteorológico Nacional, este lunes se prevé una temperatura máxima de 34°C y mínima de 15°C, con cielo mayormente soleado. Para el martes, el termómetro alcanzará los 36°C como máxima y una mínima de 21°C, con cielo parcialmente nublado y rachas de viento que podrían llegar a los 45 kilómetros por hora.

El miércoles y jueves continuarán las condiciones similares, con temperaturas de 35°C y 32°C como máximas y mínimas de 21°C respectivamente, además de vientos persistentes y cielo parcialmente nublado. El viernes cerrará la semana con una temperatura máxima estimada de 32 grados y mínima de 22, con cielo mayormente soleado. En caso de emergencia, marque al 9-1-1.

Recomendaciones ante el calor:

● Hidrátese constantemente.

● Evite la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11 a.m. y 4 p.m.

● Use ropa ligera, sombrero o sombrilla, y protector solar.

● No deje a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.