Pronostican bajas temperaturas para el municipio por llegada de Frente Frío número 2

Noticias de Chihuahua.-

La entrada del frente frío #2 a la entidad, traerá para el municipio de Chihuahua temperaturas frescas durante la mañana, aunque por la tarde prevalecerá el clima caluroso, ante lo cual se recomienda a la comunidad no descuidarse para evitar enfermedades respiratorias.

Joel Estrada Castillo, encargado de despacho de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el clima para este jueves alcanzará los 28° C., en tanto para el viernes se espera que la temperatura por la noche y madrugada descienda a 15° C y en el día llegue a una máxima 27° C.

Durante la tarde de este jueves podría haber lluvia aislada de baja intensidad, acompañada de descargas eléctricas y posible granizo.

Por esa razón recomendamos a la comunidad arroparse bien al salir de casa por la mañana y no confiarse, pues podrían ser víctimas de enfermedades respiratorias, especialmente con niñas, niños y adultos mayores, por ser población vulnerable a los cambios bruscos de clima.

“Hay que procurar no exponerse a corrientes de aire frio, tomar abundantes líquidos, de preferencia ricos en vitamina C”, destacó el responsable de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Joel Estrada Castillo.