Pronostica Protección Civil continuidad de lluvias en el estado durante este lunes

_-Las precipitaciones tendrán mayor presencia sobre la región fronteriza a partir de las 16:00 horas_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población, debido a las lluvias que se esperan este lunes 13 de octubre en diversos municipios, sobre todo en los ubicados en la zona norte de la entidad.

Lo anterior, como consecuencia del frente frío número 6 sobre la frontera noroeste del país, que interactuará con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico.

Las precipitaciones serán de dispersas a moderadas con chubascos en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Moris, Uruachi y localidades cercanas.

Estas condiciones tendrán mayor incidencia a partir de las 16:00 horas, y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada y evitar zonas de riesgo.

Se prevén lluvias de aisladas a dispersas en Gómez Farías, Temósachic, Matachí, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos y Santa Isabel.

También en Belisario Domínguez, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Satevó, Rosario, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

En Carichí, Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Saucillo, Valle de Zaragoza, El Tule, Huejotitán y Camargo las precipitaciones serán aisladas, y podrían generar encharcamientos y afectaciones menores, por lo que se pide tomar precauciones.

Se pronostican rachas de viento que podrían superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en municipios del noroeste, oeste, sureste y noreste de la entidad, como Janos, Casas Grandes, Carichí, Parral, López, Coronado, Jiménez y Camargo.

Las temperaturas máximas esperadas para esta tarde son: Chihuahua 30 grados centígrados (°C), Juárez 25, Janos 24, Madera 20, Temósachic 22, Cuauhtémoc 25, Ojinaga 34, Delicias 32, Camargo 32, Jiménez 32, Parral 29, Bocoyna (Creel) 20, Chínipas 31, Guachochi 21 y Balleza (El Vergel) 20°C.

Se llama a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar cruzar cauces, arroyos o zonas inundables durante las lluvias. Es importante asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como extremar el cuidado al conducir en caminos mojados o con visibilidad reducida.

En caso de tormentas eléctricas, se aconseja resguardarse en lugares seguros. Para reportar emergencias, llamar al 9-1-1.