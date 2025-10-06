Pronostica CEPC lluvias aisladas y vientos para las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que para este lunes 6 de octubre se esperan lluvias aisladas en algunas regiones del estado, así como vientos de hasta 45 kilómetros por hora (45 km/h) y temperaturas frías a frescas en la zona serrana, con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado.

Lo anterior, como consecuencia de la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 5, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y de las bandas nubosas del huracán Priscilla.

Las precipitaciones serán de aisladas a dispersas, de 2.1 a 5 milímetros (mm) en Juárez, Ascensión, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, Batopilas, Guachochi y Morelos.

En Ahumada, Ascensión, Guerrero, Urique y Balleza, las lluvias se prevén aisladas (de 0.1 a 2 mm); estas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Se pronostican vientos con velocidades de 5 a 15 km/h, con rachas que podrían superar los 45 km/h en municipios como Ahumada, Nonoava, Aldama, Julimes, Saucillo, Valle de Zaragoza, Rosario, Huejotitán, Coyame, Parral, Camargo, La Cruz y Ojinaga.

Las ráfagas podrían rebasar los 35 km/h en Juárez, Guadalupe, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Carichí, Balleza, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Ahumada, Meoqui, Delicias y Satevó.

Alcanzarán registros similares en El Tule, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Manuel Benavides.

Las temperaturas máximas para hoy serán de 36 °C en Chínipas y 35 °C en Ojinaga, mientras que las mínimas más bajas se registrarán en Balleza (El Vergel) y Bocoyna (Creel) con 23 °C.

Para el martes 7 de octubre, se mantendrán estas condiciones meteorológicas, con ambiente fresco a templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde.

Se esperan vientos de 5 a 15 km/h, con rachas que podrían superar los 55 km/h en Juárez, La Cruz y Ojinaga, y hasta 45 km/h en Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Galeana, Julimes, Saucillo, Coronado, Camargo, Coyame y Manuel Benavides.

Estas ráfagas podrían generar tolvaneras en dichas regiones.

Las lluvias serán de dispersas a moderadas (de 5.1 a 25 mm) en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Temósachic y Ocampo.

En Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Gómez Farías, Buenaventura, Moris, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Urique, Morelos y Balleza, serán de aisladas a dispersas.

También habrá precipitaciones aisladas (de 0.1 a 2 mm) en Ahumada, Namiquipa, Guerrero, Batopilas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, El Tule y San Francisco del Oro.

Para este día se espera un ligero descenso en las temperaturas, con mínimas de hasta 5 °C en Balleza (El Vergel) y 8 °C en Guachochi y Bocoyna (Creel).

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios climáticos, especialmente en zonas con pronóstico de vientos fuertes, lluvias y actividad eléctrica.