Promueve SSPE la salud mental de trabajadores

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) llevó a cabo una plática sobre salud mental dirigida a trabajadoras y trabajadores de la corporación, con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para la gestión emocional y el manejo del estrés.

La actividad fue organizada por el Sistema de Intervención Temprana de la SSPE, el cual tiene como propósito atender el bienestar integral del personal policial y administrativo.

Durante la sesión, se abordaron temas relacionados con la identificación y manejo de trastornos emocionales, como la ansiedad y el estrés laboral, además de estrategias para fomentar la resiliencia y el equilibrio emocional.

El enfoque de esta capacitación se centró en promover la prevención y el autocuidado como parte esencial del desempeño profesional dentro de las labores de seguridad pública, con el fin de reconocer que la salud mental es clave para el bienestar personal y la eficiencia institucional.

Con este tipo de acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con el cuidado integral de su personal, por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, para impulsar programas que fortalezcan el desarrollo humano, la estabilidad emocional y la salud mental de quienes día a día trabajan por la seguridad de las familias chihuahuenses.