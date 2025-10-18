Promueve SSPE la prevención a través del arte urbano en el CETIS 61

Como parte del programa “Siempre Presentes” para crear entornos escolares sanos

Con el objetivo de fomentar la prevención y el desarrollo de entornos escolares positivos a través del arte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó este viernes una actividad de aerografía en el Cetis 61 de Ciudad Juárez, en la que participaron 95 alumnos.

La jornada formó parte del programa “Siempre Presentes”, estrategia impulsada por la dependencia para fortalecer la cultura de la prevención mediante actividades artísticas, deportivas y de sensibilización, lo que genera vínculos de confianza con la comunidad estudiantil.

Los jóvenes realizaron cuadros de arte urbano guiados por personal especializado, quienes los invitaron a canalizar sus emociones y experiencias a través del arte, como una herramienta positiva de transformación social.

Por instrucción del titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, la SSPE mantiene un enfoque permanente de acercamiento con la juventud, con programas que promuevan la convivencia sana, el respeto y la participación del alumnado en la construcción de entornos seguros.

La coordinación interinstitucional permitió realizar la actividad bajo los protocolos escolares, con autorización de las autoridades federales y el consentimiento informado de madres y padres de familia, quienes fueron notificados sobre el uso controlado de aerosoles durante la jornada.

Personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito comentó que estas acciones tuvieron un impacto positivo en la reducción de conflictos escolares y conductas de riesgo, además de mejorar la percepción de los estudiantes hacia la Policía del Estado.