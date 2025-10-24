Promueve SSPE Cultura Vial en estudiantes del Tecnológico de Monterrey

En un esfuerzo por fomentar la responsabilidad y cultura vial entre los jóvenes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), impartió una plática informativa sobre el reglamento de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, dirigida a 190 estudiantes de secundaria del Tecnológico de Monterrey.

La plática tiene como objetivo principal orientar y despejar dudas de los alumnos en edad de obtener su licencia por primera vez, sobre las normas de tránsito y la importancia de la seguridad en las vías, con enfoque prioritario al peatón.

Estas acciones son parte de las estrategias instruidas por el secretario Gilberto Loya Chávez, quien ha enfatizado la necesidad de implementar programas preventivos que impulsen la cultura vial en la población joven.

El evento contó con la participación de César Komaba Quezada, subsecretario de Movilidad de la SSPE, Antonio Durán, director de Movilidad y Cultura Vial, así como elementos de la Policía Vial expertos en seguridad vial.

Con estas acciones la SSPE reafirmas su compromiso con promover la cultura vial y con ello promover un entorno más seguro para toda la comunidad.