Promueve SSPE cultura vial con trámites accesibles en instituciones y colonias

Con la finalidad de simplificar el acceso a los servicios estatales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó el lunes la Unidad Móvil de Licencias a la clínica del IMSS número 62, en la colonia Francisco I. Madero de Ciudad Juárez, donde vecinos de la zona pudieron tramitar su licencia de conducir de manera ágil y sin necesidad de trasladarse a otro punto de la ciudad.

La jornada se desarrolló de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, durante el cual se atendió a 90 personas y se emitieron 67 licencias entre renovaciones y trámites de primera vez, además de impartirse el curso obligatorio para quienes gestionaron su licencia por primera vez.

La Unidad Móvil cuenta con equipo especializado que permite realizar el trámite completo en el lugar, incluye cámara para la fotografía oficial, dispositivos para la captura de datos biométricos y los instrumentos necesarios para aplicar exámenes médicos básicos, como el examen de la vista.

Con este tipo de acciones, la SSPE refuerza su compromiso de acercar los servicios estatales a la ciudadanía, simplificar los procesos y fomentar una mayor cultura vial en beneficio de las y los juarenses.