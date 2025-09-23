Promueve SSPE acciones comunitarias en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) conformó este lunes una nueva red vecinal en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez de Ciudad Juárez, con la participación de alrededor de 30 vecinos y líderes comunitarios.

El objetivo de esta red es fortalecer la organización ciudadana, fomentar la prevención del delito y promover acciones comunitarias como recuperación de espacios, campañas de concientización y trabajo colaborativo entre colonos.

Rosa Isela Gaytán Díaz, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito señaló que la gobernadora Maru Campos y el secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya, solicitaron estar en donde más se requiere, en las colonias, en donde está la gente para escucharla y apoyarlas.

Durante la reunión, los vecinos presentaron inquietudes, peticiones y propuestas relacionadas con la seguridad de su colonia. Además, se entregaron medicamentos y se realizaron gestiones de apoyo, reforzando el vínculo de cercanía de la SSPE con la comunidad.

La subsecretaria agradeció la disposición y voluntad de los participantes, ya que, al levantar un acta formal para establecer la red vecinal, marca un antes y un después para el entorno comunitario.

Con estas acciones, la Secretaría consolida su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para generar entornos más seguros y prevenir la violencia desde el nivel comunitario.