Promovieron amparo para cierre de maquilas desde el 9 de abril

Noticias de Chihuahua.-

Desde el pasado 9 de abril, el Juzgado Décimo de Distrito otorgó un amparo para suspender de plano actividades económicas no esenciales, primordialmente de la industria maquiladora, en el estado de Chihuahua, a fin de garantizar la salud de los trabajadores ante la epidemia de Covid-19.

Carlos Joel Vargas acudió a la justicia federal desde inicios del mes ante las omisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, titulada por Ana Luisa Herrera Laso, para garantizar el cumplimiento del decreto federal que ordenó la suspensión temporal de actividades no esenciales, lo que redundó en un brote de coronavirus que cobró la vida varios obreros de una maquila de Juárez.

En la publicación del 9 de abril, Vargas señala

“De qué sirve tener un Gobernador que se preocupa y realiza acciones de corazón para combatir la pandemia y el golpe a la economía de los chihuahuenses, si en su gabinete la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Ana Luisa Herrera no realiza las acciones que le corresponden para que las empresas que no realizan labores esenciales dejen de laborar y le paguen el salario a sus trabajadores, en este caso me refiero principalmente a las maquiladoras ya que por omisión de nuestras autoridades dichas empresas extranjeras continúan laborando y lamentablemente ya el día de ayer nos dieron a conocer qué hubo muertes a causa del Covid-19, es por eso que nos vimos obligados a recurrir nuevamente al juicio de amparo para que la mencionada funcionaria realice las acciones tendientes para que se respete la suspensión de labores en empresas que realizan labores no esenciales y deje de estar de vacaciones como hasta el momento, adjunto al presente un extracto de la resolución de suspensión de plano que nos concede un juez de distrito”.

En el juicio, el quejoso argumenta que en el estado de Chihuahua tiene un millón de empleados del sector manufacturero de exportación, mismo que siguió operando pese del decreto de suspensión, poniendo en riesgo no sólo a los trabajadores, sino a sus familias y a la población en general.

Posteriormente, el mismo promovente del amparo publicó un reconocimiento a Ana Luisa Herrera luego de que inició acciones de supervisión y en su caso de clausura de maquiladoras que no realizan funciones esenciales.

Este mismo domingo, la STPS informó que se han realizado 345 visitas de vigilancia para requerimiento de información e inspecciones extraordinarias, de las cuales se encontró que estaban en operación 102 centros laborales determinados con actividades no esenciales, por lo que se acordó la suspensión temporal de labores.

La suspensión de plano otorgada por la jueza tendrá vigencia hasta el día 30 de abril o cuando así lo decida el consejo de salubridad general que ya amplió las medidas de sana distancia hasta el 30 de mayo.

La audiencia constitucional fue fijada para desahogarse el 15 de mayo a las 11:40 horas.