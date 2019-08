Promoverían Tena y otros alcaldes controversia por plan de inversión de Corral

Noticias de Chihuahua.-

El alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, acusó al gobernador Javier Corral Jurado de castigar al municipio con pocos recursos dentro de su plan de Inversión 2019-2020, por lo que podría promover una controversia constitucional junto a otros 19 ediles de la región occidente que se vieron afectados por la misma situación.

“Yo me pronuncié en contra de cómo se repartieron los recursos, o cómo se van a repartir estos 18 mil millones de pesos, porque a Cuauhtémoc, siendo el tercer municipio más importante en el estado nos toque al mísera cantidad de 200 millones de pesos en los siguientes dos años”.

Tena Nevárez indicó que a su llegada encontró la obra pública en el municipio al borde del colapso por lo que para poder impulsar el desarrollo de mejor infraestructura se necesitarían, al menos 500 millones de pesos por año.

“Desafortunadamente Cuauhtémoc ha sido castigado por temas políticos como lo fue con el señor César Duarte cuando pierde su gallo en Cuauhtémoc y castiga a Cuauhtémoc duramente los tres años del señor Heliodoro Juárez y les puedo decir que la administración pasada de un panista tampoco hubo mucha inversión… y ahora que estoy yo no me sorprende que no haya mucha inversión, son revanchas políticas”.

El munícipe manifestó que pese a haber entregado al ejecutivo estatal un plan con obras para su municipio, el gobernador decidió invertir en los proyectos que él consideró benéficos para sus intereses políticos e ignoró las peticiones del Ayuntamiento.

Refirió que esta situación se presentó en prácticamente todos los municipios de la zona occidente.

Por este motivo, Tena presentó un escrito a Corral Jurado para que se replantee la inversión destinada a Cuauhtémoc pero si en ocho días no obtiene respuesta acudirían ante la Corte para que se revisen las fórmulas que justificaron el reparto de recursos.