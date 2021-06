Promoverán TSJ y STPS trabajo para jóvenes en conflicto con la ley

Noticias de Chihuahua.-

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Pablo Héctor González Villalobos, presentaron el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el esquema de trabajo para los jóvenes en conflicto con la ley.

Alcalde Luján recordó que Jóvenes Construyendo Futuro surge frente a la necesidad de atender una problemática nacional de millones de jóvenes entre 18 y 29 años en el país que no estudian y no trabajan, no porque no quieran, sino por falta de alternativas y oportunidades.

De esta manea se atienden las causas que provocan la violencia, insertando a estos jóvenes en la vida productiva para que no caigan conductas antisociales, vinculándolos con empresas de todos los tamaños y unidades económicas.

Desde el arranque del programa se han convertido en aprendices un millón 712 mil de jóvenes, y otros 355 mil se encuentran en capacitación. En Chihuahua son 20 mil 282 aprendices y cuatro mil 067 jóvenes en capacitación.

Como parte del programa, los aprendices reciben una beca directa que se actualiza con base en el salario mínimo y que actualmente es de 4 mil 310 pesos mensuales, además de recibir cobertura médica por parte del IMSS, sin dejar de lado que aprenden trabajando y reciben una carta de certificación o recomendación así como una estrategia de egreso.

La capacitación dura un año, en el que las empresas diseñan e implementa la capacitación y los jóvenes logran obtener experiencia y aprendizajes en el área que ellos mismos eligieron.