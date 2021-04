Promotoras otorgan voto de confianza a Marco Quezada

Noticias de Chihuahua.-

Al sostener una reunión con quienes serán sus promotoras de diversas colonias, con el fin de afinar la estrategia de trabajo, Marco Adán Quezada fue felicitado por sus amigas quienes le señalaron que, a diferencia de otros políticos, él siempre les ha hablado con la verdad y por su sinceridad confían en él.

Marco, junto a su esposa Lucía Chavira agradeció las muestras de apoyo y de confianza que recibió y en su mensaje les dijo, “me hacen sentir que andar en estas lides vale la pena, pero déjenme decirles que, a diferencia de otros, hay algo que yo siempre voy a tener, que es el valor de dar la cara y en segundo lugar, ser sumamente claro en lo que sí se puede hacer y no jugar con las esperanzas y aspiraciones de ustedes, pues eso no se vale”.

Quezada Martínez en su papel de aspirante por la coalición “Juntos Haremos Historia en esta ciudad capital”, dijo que él fue invitado por Morena, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo a participar “y cuando lo hicieron yo puse las cartas sobre la mesa, les explique qué seré crítico y que siempre estaré del lado de Chihuahua y cuando se los dije, me sentí altamente satisfecho de que me respondieran que por eso fue que me habían invitado”.

“Estamos preparando un plan de trabajo, propuestas y proyectos todo eso basado en lo que los ciudadanos nos piden, escuchando muy bien, pues es cierto, hemos tenido gobiernos que no escuchan, que no ven a los ciudadanos y que hacen cosas que no le sirven a la ciudad y eso no se vale”, aseguró el aspirante.

Lucía Chavira les recordó a las ahí reunidas, que cuando Marcó Adán Quezada fue alcalde del 2010 al 2013, se construyó el Parque Metropolitano “El Rejón”, se remodeló el centro de la ciudad, se trabajó en las colonias de la periferia, se construyeron espacios deportivos y se construyó la vialidad “La Cantera” “y todas esas obras hoy le siguen sirviendo a Chihuahua y nos sentimos orgullosos de ver que son útiles y que miles de personas las usan a diario”.

“Ustedes me conocen y me siento honrado en que me muestren su confianza, pues bien, ese es el más grande compromiso que tengo, no defraudarlas y entregar resultados reales”, finalizó en su mensaje Marcó Adán Quezada Martínez.