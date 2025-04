Prohibición de que políticos y funcionarios públicos promovieran elección judicial era dañina para la democracia: GPMorena

Luego de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que permite a legisladores y funcionarios públicos el promover la elección de personas juzgadoras, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, afirmó que la prohibición que había impuesto el INE era «dañina para la democracia».

«Cuál razón existiría, bajo un esquema democrático, que sólo el órgano electoral y nadie más pueda comentar la elección de personas juzgadoras. Esa determinación es un extremo dañino a la democracia, a un esquema inédito, nuevo, que todavía no está afianzado en la sociedad, que gran parte de la sociedad no lo conoce», dijo Estrada Sotelo.

El coordinador de la fracción parlamentaria morenista en el Congreso de Chihuahua agregó que «era absurdo que mantuvieras una prohibición de que no se puede hablar de él. Estoy de acuerdo es que no hablemos a favor de un candidato o candidata, pero no estoy de acuerdo en no poder decir que la gente puede participar en la elección del 1 de junio».