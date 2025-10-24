Profeco alerta por riesgo en más de 9 mil lavadoras a presión de Techtronic Industries México

● Se trata de 9 mil 14 unidades marca Ryobi modelo RY142300 presión

eléctrica 2300 PSI y modelo RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Techtronic Industries

México alertan del retiro del mercado y reparación de 9 mil 014 lavadoras a

presión marca Ryobi modelo RY142300 presión eléctrica 2300 PSI y modelo

RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI.

Esto derivado de que el condensador de la lavadora a presión puede

sobrecalentarse y reventar, provocando la expulsión forzada de partes, lo que

podría derivar en lesiones graves.

La empresa informó que, al 27 de agosto, no tiene reportes de lesiones e

incidentes en México relacionados con estas lavadoras, pero en Estados

Unidos se reportan 135 condensadores sobrecalentados, 41 explosiones y 32

casos de lesiones.

Asimismo, indicó que se pondrá en contacto con los y las propietarias vía

correo electrónico para pedir que dejen de utilizar las lavadoras de manera

inmediata. También solicitó a posibles dueños verificar en la liga

https://www.ryobitools.com/pages/recall-pressure-washer si están incluidas

en esta retirada.

El proveedor enviará de forma gratuita un kit de reparación con instrucciones

de instalación y un condensador de repuesto.

Como medios de contacto, Techtronic Industries México ha dispuesto el

número telefónico 800 843 1111 y la página web https://www.ryobitools.com/.

La Profeco vigilará el cumplimiento de la campaña, que inició el pasado 28 de

agosto y concluirá el 28 de febrero de 2027, y recuerda sus canales de

comunicación para orientación y quejas: el Teléfono del Consumidor 55 5568

8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y

@Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.