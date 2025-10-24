Profeco alerta por riesgo en más de 9 mil lavadoras a presión de Techtronic Industries México

● Se trata de 9 mil 14 unidades marca Ryobi modelo RY142300 presión
eléctrica 2300 PSI y modelo RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Techtronic Industries
México alertan del retiro del mercado y reparación de 9 mil 014 lavadoras a
presión marca Ryobi modelo RY142300 presión eléctrica 2300 PSI y modelo
RY142711VNM presión eléctrica 2700 PSI.
Esto derivado de que el condensador de la lavadora a presión puede
sobrecalentarse y reventar, provocando la expulsión forzada de partes, lo que
podría derivar en lesiones graves.

La empresa informó que, al 27 de agosto, no tiene reportes de lesiones e
incidentes en México relacionados con estas lavadoras, pero en Estados
Unidos se reportan 135 condensadores sobrecalentados, 41 explosiones y 32
casos de lesiones.

Asimismo, indicó que se pondrá en contacto con los y las propietarias vía
correo electrónico para pedir que dejen de utilizar las lavadoras de manera
inmediata. También solicitó a posibles dueños verificar en la liga
https://www.ryobitools.com/pages/recall-pressure-washer si están incluidas
en esta retirada.

El proveedor enviará de forma gratuita un kit de reparación con instrucciones
de instalación y un condensador de repuesto.
Como medios de contacto, Techtronic Industries México ha dispuesto el
número telefónico 800 843 1111 y la página web https://www.ryobitools.com/.

La Profeco vigilará el cumplimiento de la campaña, que inició el pasado 28 de
agosto y concluirá el 28 de febrero de 2027, y recuerda sus canales de
comunicación para orientación y quejas: el Teléfono del Consumidor 55 5568
8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y
@Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.

octubre 24, 2025 9:28 am

