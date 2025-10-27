Productores agrícolas toman caseta Sacramento

Como parte de un paro nacional de productores agrícolas, este lunes se procedió a la toma de casetas en la entidad.

Eraclio “Yako” Rodríguez, representante del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano indicó que a partir de las 10:00am se tomarán diversas casetas de peaje y tramos carreteros.

Se trata de la segunda manifestación que se realiza en distintas entidades federativas, luego de que el pasado 14 de octubre se procedió a la toma de las vías férreas y de las casetas de peaje.

Entre los motivos que impulsan dicho movimiento se encuentra la petición de que el Gobierno Federal mejore los precios de compra y que los granos sean eliminados del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

octubre 27, 2025 11:31 am

