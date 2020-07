Problema de lecheros se debe a comercialización ajena a Liconsa: Colunga

Noticias de Chihuahua.-

El Coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga Martínez aseguró que la problemática que afecta a productores lecheros de la región sureste del estado, se debe a comercialización ajena a Liconsa, además de que la cantidad acordada para su adquisición se ha cumplido, sin atraso significativo.

El diputado descartó un rezago en el pago anteriormente, y el problema actual se refiere a 7 u 8 días, además de que la compra ha ido en aumento y se espera que este año supere la cantidad del año anterior.

“En el 2019, se pagaron por la compra de leche mil 411 millones de pesos y nada se quedó a deber, el acumulado de enero al 20 de junio de 2020; nos arroja, que se han comprado 808.9 millones de pesos de leche y solo faltan por liquidar 8.8 a los grandes productores y a precio comercial y 19.6 millones de pesos a pequeños y medianos productores”, indicó el diputado.

Agregó que dicho adeudo corresponde al acopio de la última semana, sin embargo, los pequeños y medianos productores recientemente lo facturaron los días 24 y 25 de junio, y ante la política interna, se establece que el pago se efectuará a 7 días de presentada la factura, por lo que se depositará a cada uno de los productores hasta este martes 30 de junio de 2020 (Se está en tiempo).

Esto no implica, que si la asignación de recursos se adelanta (y ha sucedido en la mayoría de las semanas) cuando la liquidez lo permite: entonces de inmediato se dispersa dicho recurso, sin importar que aún no se cumpla el máximo de 7 días de plazo.

“El pago nunca se ha rezagado a pequeños productores que le entregan a Liconsa: ni durante el 2019 ni en lo que va del 2020 salvo una semana y en el peor de los casos 8 días”.

Añadió que en la compraventa de leche en la región Centro Sur del Estado, opera una buena cantidad de compradores e intermediarios y Liconsa no es la única en dicho mercadeo y menos que Liconsa tenga que responder por lo que paguen y dejen de pagar otros compradores, por lo que en caso de que se tenga una solicitud de algún quejoso a quien se le haya rezagado su pago: de inmediato se le atenderá y se le informará al respecto.

“Sí se está cumpliendo con el pago directo de $ 8.20 pesos el litro a pequeños y medianos productores, incluso se demuestra plenamente en los registros y en los depósitos a las cuentas bancarias de cada uno. Y por supuesto que dichos productores están satisfechos y conformes”.

Explicó que el precio de garantía de $ 8.20 el litro de leche, por tratarse de un producto alimenticio, rigurosamente se va integrando con la sumatoria de estímulos (calidades) al precio base, y de cumplir con los requisitos de calidad reciben el precio de garantía ya señalado, “quien no cumple con el total, proporcionalmente se restan los incumplimientos y el precio varía a la baja: en cada uno de los productores. (El riguroso cumplimiento en calidades también aplica al precio comercial).

Respecto al precio de compra, comentó que el precio de garantía, no incluye a los grandes productores de leche, sean estas personas físicas o morales (S.C.; A.C.; S.P.R.; S. A.;, etc) sin embargo, cuando LICONSA requiere mayores volúmenes, le compra el producto a dichos grandes productores. Y para ellos en particular, existe un precio comercial (variable) antes de $7.20 litro y después se incrementó a $ 7.35 litro.

“Principalmente las figuras Morales, adquieren la leche de quienes la producen directamente. Y en dicha adquisición interna: Liconsa nada tiene que ver en los pactos de compra, en el precio, así como los plazos de pago; y sí el precio no va con las expectativas de dichos productores: nunca estarán satisfechos. LICONSA, en ningún caso, realiza adquisiciones y pagos de leche que no estén amparados con una factura debidamente requisitada.

En el 2018, LICONSA recibió: 129.9 millones de lts. En el 2019, se recibieron 176.7 millones de lts. Y al 20 de junio de 2020, Liconsa ha adquirido 105.1 millones de lts. de leche.

Dicho volumen indica, que de seguir con esa tendencia positiva: al cierre de 2020 la adquisición será mayor que la del año anterior y muy cercana a los 200 millones de litros, los cual indica que Liconsa en la región centro sur de chihuahua está en crecimiento.