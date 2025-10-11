Probables cielos nublados y lluvias aisladas para este domingo

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de Protección Civil, informa que para este domingo hay probabilidad de lluvias y cielos parcialmente nublados, además para el vienes y sábado, se tendrán climas más estables, con base a lo siguiente:

Sábado 11:

Condiciones mayormente soleadas, con temperaturas entre 30°C y 19°C con probabilidad de lluvia del 15 por ciento por la noche.

Domingo 12:

Cielo mayormente nublado, con máxima de 28°C y mínima de 18°C, con una probabilidad de lluvias del 54 por ciento por la noche, así como probable tormenta eléctrica aislada.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos emitidos por Protección Civil Municipal y ante cualquier emergencia, comunicarte al 9-1-1.