Primera semana de octubre con siete homicidios en la capital: DSPM

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, en conferencia de prensa dio a conocer que a la fecha suman siete eventos dolosos en la ciudad de Chihuahua.



De acuerdo con la gráfica que presentó el director de la DSPM, como parte de los resultados dados en la Mesa Regional de Seguridad, de estos eventos violentos, solo hay un presunto responsable detenido; hay dos carpetas de investigación tras la pista de los responsables.

Asimismo, de estos eventos recientes, la mayoría han sido en domicilios, como el de la colonia Recursos Hidráulicos, donde los pistoleros llegaron hasta la vivienda de la víctima para ultimarla.

Hasta el momento todos los eventos han sido protagonizados con armas de fuego. Cabe recordar que el mes pasado de septiembre, cerró con 21 homicidios y con 22 carpetas de investigación a fin de dar con los responsables.

Salas González dejó claro que la seguridad en la capital continúa reforzada para contener hechos violentos, dijo que es un trabajo de las tres órdenes de gobierno que encabezan las células BOI. Desde lo preventivo, fundamentó que los operativos contra el narcomenudeo son el resultado de la baja de homicidios, pero esto obliga a no bajar la guardia y continuar renovando estrategias.