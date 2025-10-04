Primer fin de semana de octubre con días soleados

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que para este fin de semana se esperan días mayormente soleados, con temperaturas cálidas durante el día y frescas por la noche.

Para este sábado se prevé un ambiente mayormente soleado, con temperaturas que rondarán entre los 18°C por la mañana y los 31°C en su punto más alto. Finalmente, para este domingo esperan temperaturas de entre 18°C y 31°C, con vientos con rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora para ambos días.

La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse hidratada, protegerse del sol durante las horas de mayor radiación y conducir con precaución ante posibles ráfagas de viento.

En caso de emergencia, se recuerda que está disponible el número 9-1-1 para la atención inmediata.

octubre 4, 2025 5:47 am

