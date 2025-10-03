Prevén viernes soleado y sin lluvias en la capital del estado

Este viernes, la interacción de la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, temperaturas de frías a frescas en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente despejado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 45 km/h en parte de la zona noreste, incluye: Nueva Holanda; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Buenaventura, Namiquipa, Guachochi, Balleza, Cuauhtémoc, Julimes, Saucillo, Jiménez, Camargo, Coyame, Ojinaga y Manuel Benavides.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de la zona oeste, incluye: Moris, Ocampo, Uruachi y Chínipas; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste y suroeste, incluye: Madera, Temosachi, Maguarichi, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos y Guadalupe y Calvo.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 31/17, Juárez 33/20, Janos 32/17, Madera 25/12, Temósachi 27/11 Cuauhtémoc 25/12, Ojinaga 34/20, Delicias 31/17, Camargo 31/17, Jiménez 30/16, Parral 27/13, Creel 23/7, Chínipas 37/22, Guachochi 23/7, El Vergel 22/4.