Prevén vientos y lluvias para las próximas 48 horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dio a conocer que continúa el pronóstico de fuertes vientos y la presencia de lluvias durante las próximas 48 horas en la mayor parte de la entidad.

Estas condiciones son producto de la interacción de un sistema frontal en el sur de Estados Unidos, con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de la tormenta tropical Priscilla al país.

Para este jueves los vientos alcanzarán ráfagas que pueden superar los 55 kilómetros por hora (km/h), en diferentes municipios. Estas rachas podrían generar tolvaneras en tramos carreteros de Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Guachochi, Julimes, Saucillo, Camargo y La Cruz.

Se prevén lluvias de aisladas a dispersas, con acumulaciones en municipios como Gómez Farías, Namiquipa, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral, Matamoros. También se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 2 mm en Casas Grandes, Madera, Urique, Morelos, Aldama, Jiménez, entre otros. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas máximas estimadas son: Chihuahua 28 grados centígrados (°C), Juárez 29°C, Janos 29°C, Madera 23°C, Cuauhtémoc 22°C, Ojinaga 31°C, Delicias 30°C, Parral 25°C, Chínipas 36°C, Guachochi 22°C y El Vergel 21°C.

Para el viernes 10 de octubre, se mantendrán condiciones similares con ráfagas de viento de hasta 35 km/h.

Se esperan precipitaciones aisladas en Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Guadalupe y Calvo, Parral, Matamoros y la mayor parte de la Sierra Tarahumara. Estas lluvias también podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Las temperaturas máximas y mínimas previstas para este viernes son: Chihuahua 28/19 °C, Juárez 29/21°C, Janos 29/19°C, Madera 23/12°C, Cuauhtémoc 22/15°C, Ojinaga 31/22°C, Delicias 30/20°C, Parral 25/17°C, Chínipas 36/24°C, Guachochi 22/9°C y El Vergel 21/6°C.

Se recomienda tomar precauciones ante posibles tolvaneras y lluvias con actividad eléctrica.