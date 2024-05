Prevén semana muy cálida con máximas de 38°C, exhortan a atender recomendaciones por calor

– Se abrirán centros de rehidratación para la población

La Coordinación de Protección Civil Municipal informa que para esta semana se pronostican temperaturas máximas de 38 °C con mínimas de 18°C.

Este lunes la temperatura máxima será de 36°C, mientras que la mínima será de 22°C, con cielo mayormente nublado.

Para el martes, la máxima se espera que llegue a los 37°C, una mínima de 20°C, con un cielo mayormente soleado y una ligera probabilidad de lluvia del 10% por ciento; mientras que, el miércoles se prevé que la mínima sea de 18°C y la máxima de 38°C, con un cielo soleado.

Asimismo, para el jueves, se pronostica una máxima de 38°C y una mínima de 18°C, con cielo mayormente soleado; así como el viernes se espera que la temperatura se eleve hasta los 38°C y una mínima de 20°C, con cielo mayormente soleado.

Recomendaciones por calor:

• No te expongas a los rayos del sol por tiempos prolongados

• Usa bloqueador solar y toma baños con agua tibia

• Hidrátate; consume abundantes líquidos

• Consume frutas y verduras frescas y desinfectadas

• Usa ropa ligera

• Sal de casa, si es estrictamente necesario

• Usa gorra, sombrero o sombrilla

• Si realizas ejercicio al aire libre, usa ropa adecuada y hazlo preferentemente durante las mañanas o tardes

• Resguarda a los adultos mayores y niños en casa o en lugares con sombra, al igual que a tus mascotas.

Ante el incremento en la temperatura, el Gobierno Municipal habilitó diversos puntos de hidratación, los cuales son:

• Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, ubicado en

C 4ta, no. 2007

• Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicada en calle

Ojinaga, no. 300.

• DIF Municipal, ubicado en Av. Carbonel 4106

• Gimnasio Tricentenario, ubicado en la avenida Homero, no 300.

• Comandancia Norte de La Dirección de Seguridad Pública

Municipal, ubicada en la avenida Homero, no. 500

• Comandancia Sur de la Dirección de Seguridad Pública Municipal

ubicada en la avenida Pacheco, no. 8800 en la colonia

2 de Octubre.

• Centro comunitario Mármol III

calle Eusebio Castillo número 8400 de la

colonia Mármol Ill, al sur de la ciudad

• Centro comunitario Tricentenario

calle lateral Dostoievski y calle Andazola

número 14701 en colonia Chihuahua 2094

en la zona norte de la ciudad

Dichos centros, serán habilitados en un horario de 10:00 a 18:00 horas. Ante cualquier emergencia, llama de inmediato al 9-1-1 La Línea de la Vida.