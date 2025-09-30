Prevén martes sin lluvias y máxima de 26°C en Chihuahua capital

Para este martes en Chihuahua capital se prevé un día soleado durante la mañana y con nublados parciales durante la tarde, sin lluvias.

La temperatura máxima será de 26 grados centígrados en la ciudad de Chihuahua.

Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h.

