Prevén martes sin lluvias y máxima de 26°C en Chihuahua capital

Para este martes en Chihuahua capital se prevé un día soleado durante la mañana y con nublados parciales durante la tarde, sin lluvias.

La temperatura máxima será de 26 grados centígrados en la ciudad de Chihuahua.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/iVfDrPDart — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 30, 2025

Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de la región, así como cálido a caluroso durante la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h.