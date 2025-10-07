Prevén martes con nubosidad y vientos ligeros

Para este martes, la masa de aire frío asociada al frente frío número 5 en el sur de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico y de la amplia circulación de las bandas nubosas de Priscila, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de cálido a caluroso por la tarde, temperaturas de frías a frescas en la zona serrana, cielo de mayormente despejado a parcialmente nublado.

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte, sureste y noreste, incluye: Juárez, La Cruz y Ojinaga; pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, sureste y noreste, incluye: Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Janos, Casas Grandes, Galeana, Julimes, Saucillo, Coronado, Camargo, Coyame y Manuel Benavides.

Además, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Sueco, Chihuahua, Aldama, Delicias, Satevó, Valle de Zaragoza, Parral, Matamoros, Allende, López, Jiménez y Nueva Holanda.

Las ráfagas de los fuertes vientos pueden ocasionar tolvaneras en partes de Juárez, La Cruz y Ojinaga.

Lluvias de dispersas a moderadas (de 5.1 a 25 mm) en partes de la zona suroeste, incluye: Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Ignacio Zaragoza, Temósachi y Ocampo; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y suroeste, incluye: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Gómez Farías, Buenaventura, Moris, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Urique, Morelos y Balleza; lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y suroeste, incluye: Ahumada, Ascensión, Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Batopilas, Guachochi y Guadalupe y Calvo, El Tule y San Francisco del Oro. Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 31/19, Juárez 31/22, Janos 31/16, Madera 25/11, Temósachi 27/10, Cuauhtémoc 25/14, Ojinaga 35/22, Delicias 33/19, Camargo 32/18, Jiménez 31/17, Parral 28/17, Creel 22/8, Chínipas 36/21, Guachochi 22/8, El Vergel 21/5.