Prevén martes caluroso en Chihuahua capital; mañana iniciará temporal lluvioso que concluirá hasta el lunes

Para este martes, la corriente en chorro subtropical y el monzón mexicano sobre el noroeste del país, ocasionarán que un canal de baja presión interactúe con inestabilidad atmosférica y la entrada de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de templado a cálido por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, temperaturas de frías a frescas en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.

⚠️⛈️☔️Para las siguientes tres horas, se pronostican #Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el norte, occidente, sur y sureste del país. Todos los detalles en⬇️ pic.twitter.com/fo8roXeqKX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2025

Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 55 km/h en parte de la zona norte, incluye: Guadalupe.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas norte y noroeste, incluye: Juárez, Ahumada, Praxédis G. Guerrero, Galeana, Buenaventura y Aldama.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, centro y sureste, incluye: Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Sueco, Aquiles Serdán, Rosales, Meoqui, Julimes, Delicias, Saucillo, Satevó, Camargo y La Cruz.

Lluvias de moderadas a puntualmente fuertes (de 25.1 a 50 mm) en parte de la zona noroeste, incluye: Buenaventura; lluvias de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste y suroeste, incluye: Ahumada, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Namiquipa, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos, Guadalupe y Calvo y Sueco.

Lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste y centro, incluye: Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Temósachi, Matachí, Bachíniva, Guerrero, Moris, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Riva Palacio y Majalca.

Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas sureste y noreste, incluye: Carichi, Cusihuiriachi, Gran Morelos, Chihuahua, Aldama, Coyame y Ojinaga.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 34/21, Juárez 34/23, Janos 32/19, Madera 27/13, Temósachi 29/12, Cuauhtémoc 28/15, Ojinaga 38/24, Delicias 36/21, Camargo 35/210, Jiménez 35/20, Parral 32/18, Creel 26/10, Chínipas 38/24, Guachochi 26/10, El Vergel 25/7.