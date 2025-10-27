Prevén lunes despejado y con vientos ligeros; máxima será de 31°C en Chihuahua capital

Para este lunes, la aproximación y el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 11) al noroeste de México, ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h en la región mencionada.

Asimismo, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, originará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

En entidades del noroeste de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la región mencionada y la Mesa Central, además de un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente de México.