Prevén lunes despejado y con vientos ligeros; máxima será de 31°C en Chihuahua capital

Para este lunes, la aproximación y el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 11) al noroeste de México, ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h en la región mencionada.

Asimismo, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila, originará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, mantendrá baja probabilidad de lluvias en la región mencionada y la Mesa Central, además de un incremento de las temperaturas vespertinas sobre entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el noreste y oriente de México.

octubre 27, 2025 5:41 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua