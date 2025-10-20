Prevén lunes caluroso y despejado en Chihuahua capital

Para este lunes, la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 8 sobre el norte y noreste del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de poco caluroso a caluroso por la tarde, temperaturas de muy frías a frías en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente despejado.
Vientos de 5 a 15 km/h, que pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Palomas, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Gómez Farías, Buenaventura, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Guachochi, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aldama, Julimes, Jiménez, Camargo, Coyame y Ojinaga.
Lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de la zona suroeste, incluye: Guadalupe y Calvo y Balleza.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 33/16, Juárez 30/15, Janos 29/10, Madera 25/8, Temósachi 27/7, Cuauhtémoc 28/11, Ojinaga 36/17, Delicias 35/16, Camargo 34/16, Jiménez 33/15, Parral 30/15, Creel 24/5, Chínipas 34/20, Guachochi 24/6, El Vergel 23/3.