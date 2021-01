Prevén lluvias durante la noche de hoy y madrugada en la capital; nieve y aguanieve en la región serrana

Noticias de Chihuahua.-

Para esta noche y madrugada, el frente No. 29, sobre el norte y noreste del territorio nacional, y la aproximación de la Sexta Tormenta Invernal de la temporada en interacción con un nuevo frente frío (No. 30), sobre el noroeste de México y el río atmosférico No. 3, ocasionarán lluvias con acumulados muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; lluvias fuertes en Durango y Coahuila, e intervalos de chubascos en Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas, además de rachas de viento de 80 a 90 km/h en Baja California; de 70 a 80 km/h en el Golfo de California, Sonora y Chihuahua, así como rachas de 50 a 60 km/h en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se pronostica también, ambiente muy frío a gélido y caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango (noroeste).

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, y la entrada de humedad del Océano Pacífico hacia el interior del país, ocasionarán lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluyendo la Península de Yucatán.

Para mañana, la Sexta Tormenta Invernal de la temporada, interaccionará con el frente frío No. 30 y con el arrastre de humedad que genera el río atmosférico No. 3, manteniendo ambiente muy frío a gélido, lluvias con acumulados de muy fuertes puntuales intensas y vientos fuertes sobre entidades del noroeste y norte del país.

A su vez, se mantiene la posibilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por su parte, el frente No. 29 se mantendrá extendido con características de estacionario sobre el norte y noreste del territorio nacional, manteniendo el potencial de lluvias sobre las regiones mencionadas.

Finalmente, un sistema de alta presión sobre el Golfo de México, favorece la entrada de humedad y en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del país, mantendrán el potencial de lluvias y chubascos sobre dicha región, además del sureste mexicano.