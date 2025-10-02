Prevén jueves soleado y sin lluvia en la ciudad de Chihuahua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un jueves soleado y sin lluvias en la ciudad de Chihuahua, con una temperatura máxima de 28 grados centígrados.

Cielo medio nublado a nublado durante el día, con probabilidad de chubascos aislados en la región serrana.

En las próximas tres horas se pronostican bancos de #Niebla en el noroeste, norte y noreste de #México. Ver detalles en⬇️ pic.twitter.com/WDRr4Ptm4g — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 2, 2025

Por la mañana, ambiente fresco a templado; frío en sierras de Chihuahua y Durango. Hacia la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí; y de hasta 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.