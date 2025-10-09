Prevén jueves con nubosidad y sin lluvias en la capital; máxima será de 27°C

En el trascurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en sierras de la región.
En la ciudad de Chihuahua se prevén nublados parciales, sin probabilidad de lluvia y una temperatura máxima de 27 grados centígrados y mínima de 16.
Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como chubascos aislados en la región serrana.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h.
☂️⛈️En entidades del noroeste y norte de #México, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.
🤓 Más información en la imagen👇 pic.twitter.com/YP3OwUN1c5
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2025