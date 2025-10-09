Prevén jueves con nubosidad y sin lluvias en la capital; máxima será de 27°C

En el trascurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en sierras de la región.

En la ciudad de Chihuahua se prevén nublados parciales, sin probabilidad de lluvia y una temperatura máxima de 27 grados centígrados y mínima de 16.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, así como chubascos aislados en la región serrana.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h.

octubre 9, 2025 5:30 am

