Prevén domingo con máxima de 30°C para Chihuahua y 28°C para Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este domingo 19 de octubre, la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 7 sobre el norte del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una vaguada en niveles medio y altos de la atmósfera, una línea seca sobre Coahuila, un canal de baja presión y la entrada de humedad procedente del océano Pacifico favorecerán un ambiente de fresco a templado por la mañana, de poco caluroso a caluroso por la tarde, con temperaturas de frías a frescas en la zona serrana.

Asimismo, cielo de despejado a mayormente nublado con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, que pueden superar los 25 km/h en partes de las zonas oeste y sureste, incluyendo: Bachíniva, Guerrero y Jiménez. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 30/13, Juárez 28/13, Janos 28/9, Madera 24/5, Temósachi 26/4, Cuauhtémoc 25/9, Ojinaga 32/15, Delicias 31/14, Camargo 31/15, Jiménez 31/16, Parral 28/13, Creel 24/4, Chínipas 36/18, Guachochi 24/4, El Vergel 23/1.