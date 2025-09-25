Prevalece pronóstico de lluvias en la entidad para las próximas 72 horas

– _Se prevén temperaturas mínimas de hasta 5 °C en la región serrana para este sábado_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene el pronóstico de lluvias en la entidad durante las próximas 72 horas, derivado de los efectos del frente frío número 4 sobre el territorio chihuahuense.

Este fenómeno meteorológico en interacción con la humedad proveniente del océano Pacífico por efecto del monzón mexicano, mantendrá durante jueves y viernes ambiente templado por las mañanas y de poco caluroso a caluroso por las tardes.

En la zona serrana, las temperaturas oscilarán entre frías y frescas, mientras que el cielo se mantendrá de parcialmente nublado a nublado.

Las precipitaciones más intensas se prevén Madera, Guazapares, Urique, Batopilas, Morelos y Guachochi, donde serán de moderadas a puntualmente fuertes.

Habrá chubascos dispersos en Ascensión, Janos, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Guerrero, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Parral y Jiménez, y lluvias de menor intensidad en Juárez, Ahumada, Meoqui y Camargo.

Se estima que el viento alcance velocidades de hasta 45 kilómetros por hora en Ascensión, Janos, Nuevo Casas Grandes y Galeana.

Durante el fin de semana, las precipitaciones continuarán en Ascensión, Nuevo Casas Grandes y Matamoros. Además se esperan chubascos moderados en la Sierra Tarahumara, así como en las zonas centro y sur de la entidad.

Para el sábado se pronostica un ligero descenso en las temperaturas, con mayor incidencia en la región serrana. Este descenso térmico podría generar condiciones más frescas durante la mañana y noche, especialmente en zonas montañosas.

Los valores esperados para ese día son (máx/min °C): Chihuahua 29/18, Juárez 28/19, Janos 25/17, Madera 21/11, Temósachic 23/10, Cuauhtémoc 23/13, Ojinaga 32/22, Delicias 30/19, Camargo 29/19, Jiménez 28/19, Parral 25/16, Creel 21/8, Chínipas 32/22, Guachochi 20/8 y El Vergel 19/5.

La CEPC exhorta a la población a tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades locales.