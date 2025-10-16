Presupuesto 2026 de Estado y Municipio debe priorizar obra vial: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que el presupuesto del 2026 tanto gobierno municipal y estatal deben priorizar la obra pública para evitar el caos vial que se presenta en la capital, destacando a su vez el apoyo a otros tres temas importantes.

“Pues creo que la intención es hacer un 2026 ya que es el último año completo de la administración estatal y municipal ya que el 2027 no está completo por elecciones, entonces si es la oportunidad para programar una serie de temas clave como educación, salud, seguridad y obra pública que sea un año en que se combinen Pat hacer mejores obras que mejoren la calidad de vida de los chihuahuenses”, comentó.

Piden más atención en la movilidad urbana que debe ser prioridad para ambas autoridades.

Destacó que este año se medirá el proceso de los accidentes viales a través de Ficosec con la Plataforma ID 360.