Presidente del Congreso lamenta fallecimiento de Luis Fernando Chacón

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, lamentó la muerte de diputado Luis Fernando Chacón.

A través de redes sociales, Ramírez lamentó la pérdida de su también compañero de bancada:

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi amigo y compañero diputado Luis Fernando Chacón, un hombre de trabajo que hoy se nos adelantó.

Me duele su partida y envío mis más sinceras condolencias a su familia y amigos.

Qué difícil es perder a un amigo de tantas batallas… Amigo, vuela alto.

Descansa en paz”.